Due "esuberi" di lusso rimasti in rosa. Il Torino secondo Tuttosport conterà ancora su Lyanco e Izzo almeno fino a gennaio. Nonostante i numerosi rumors del mercato estivo non si siano concretizzati, entrambi sperano ancora in un addio nel corso della prossima finestra invernale. Per il centrale napoletano c'è l'ipotesi di uno scambio con l'Inter per Vecino, per il brasiliano, invece, c'è ancora forte il Bologna.