Tra le belle notizie arrivate nella giornata di domenica in casa Torino non c'è solo il successo sul campo del Chievo, ma anche il fatto che il difensore Lyanco sia tornato a giocare una partita intera. Il brasiliano non era in campo al Bentegodi, ma è stato tra i protagonisti del successo esterno della Primavera sul campo della Fiorentina (4-1 il risultato finale per i giovani granata).



Erano nove mesi che Lyanco non scendeva in campo in una partita (la sua ultima apparizione, fino a ieri, risaliva a Spal-Torino 2-2 dello scorso dicembre): ora il difensore vuole tornare al più presto a disposizione di Walter Mazzarri e potrebbe essere convocato per la partita contro il Bologna del 21 ottobre, la prima gara dopo la pausa del campionato per gli impegni delle nazionali.