Nella lista dei cedibili del Torino c'è anche Lyanco, difensore che nell'ultima stagione non ha convinto e che ha estimatori sia in Italia che all'estero. Tra le squadre interessate al brasiliano c'è anche il Bologna, che ha già presentato un'offerta ai granata.



Offerta che è stata però rimandata al mittente, questo perché il Torino chiede tra i 10 e il 15 milioni per il cartellino di Lyanco, il Bologna vorrebbe invece il giocatore in prestito con diritto di riscatto.