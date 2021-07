Tra i giocatori in uscita dal Torino in questa sessione di mercato c'è Lyanco. Il difensore brasiliano ora si sta allenando con i compagni nel ritiro di Santa Cristina Valgardena ma presto potrebbe lasciare la squadra per volare in Spagna, dove lo vuole il Betis Siviglia.



La trattativa è ancora in fase embrionale ma il Torino ha dato la propria disponibilità a lasciar partire il giocatore che era seguito anche dal Bologna. Con i rossoblù la trattativa è però tramontata.