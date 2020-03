Rispondendo alle domande dei followers su Instagram e dei tifosi del Torino (ma non solo), Lyanco ha rivelato alcune curiosità su se stesso e sul rapporto con i propri compagni di squadra.



A chi gli ha domandato chi sono i compagni con cui si diverte di più a giocare, Lyanco ha risposto "Lukic e Berenguer". E a chi gli ha chiesto un giudizio su Bremer e se non fosse il caso di farlo giocare in attacco anziché in difesa ha risposto: "Bremer è un grande difensore".