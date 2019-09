La formazione che Walter Mazzarri manderà in campo domenica contro la Sampdoria sarà, con ogni probabilità, molto diversa da quella che si è vista lunedì sera nel posticipo contro il Lecce. Tra i giocatori che sperano in una maglia da titolare a Genova c'è anche Lyanco.



Il difensore si è ormai completamente ripreso dal problema muscolare che lo ha fermato quest'estate e si candida ora per esordire in questo campionato. Lyanco è l'unico difensore del Torino a non essere ancora mai sceso in campo tra preliminari di Europa League e campionato.