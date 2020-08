Ricardo Rodriguez potrebbe essere il primo colpo del Torino in entrata in questa sessione di mercato, Lyanco potrebbe invece essere il primo in uscita. Il difensore brasiliano è infatti corteggiato dallo Sporting Lisbona ed è pronto a dire sì a un eventuale cessione.



Per il cartellino del proprio numero 4, Urbano Cairo chiede almeno 15 milioni di euro: lo Sporting Lisbona spera di poter chiudere l'affare a cifre più basse. La trattativa è in corso.