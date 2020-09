Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Lyanco al Torino: il difensore brasiliano è da settimane al centro di una trattativa con lo Sporting Lisbona, che è arrivato anche a offrire 12 milioni per il cartellino del difensore. Un'offerta però rifiutata da Urbano Cairo che vorrebbe incassarne almeno 15 dalla cessione del centrale.



Intanto lo stesso Lyanco ha lanciato alcuni segnali sui social in cui sta facendo capire che gradirebbe vestire la maglia dello Sporting Lisbona: su Twitter sono spuntati dei like del difensore ai tifosi del club portoghese che lo hanno invitato a vestire la maglia biancoverde.