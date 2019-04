Uno dei rinforzi per la difesa del Torino nella prossima stagione potrebbe essere Lyanco. Il brasiliano, infatti, dovrebbe fare ritorno alla società granata dal Bologna, squadra nella quale ora è in prestito. Il condizionale è però d'obbligo perché la volontà del difensore è quella di restare nella squadra rossoblù.



"Io qui mi trovo benissimo, siamo un Bologna unito e bello. spero di poter continuare qui. Vediamo se Bologna e Torino saranno d’accordo, io voglio solo giocare" ha dichiarato lo stesso Lyanco al termine di Bologna-Sampdoria 3-0. Difficile però che possa essere accontentato: il Torino crede molto nelle sue qualità e punta su di lui per il futuro.