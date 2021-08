Il Torino non ha smesso di seguire Giulio Maggiore. Il centrocampista è un pallino di Davide Vagnati dai tempi in cui era il ds della Spal e ancora adesso il dirigente è interessato al giocatore.



Il Torino ha provato a sondare il terreno per il giocatore ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo: la società granata sta infatti prendendo tempo, prima di provare ad acquistare il giocatore deve sfoltire la propria rosa e vendere.