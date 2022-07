Giulio Maggiore è sempre più vicino al Torino. La trattativa è al momento in stand-by ma l'impressione è che la fumata bianca possa arrivare da un momento all'altro, un indizio di ciò è arrivato direttamente dal ritiro dello Spezia a Santa Cristina Valgardena.



Ieri lo Spezia ha affrontato in amichevole lo Jablonec (i liguri si sono imposti per 3-0) e Maggiore non è stato impiegato neppure per un minuto, per tutta la partita ha osservato i compagni dalla panchina.