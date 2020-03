Andrea Belotti non si deve preoccupare: anche se l'Europeo è stato spostato di un anno, per Roberto Mancini resta un elemento importante per la nazionale italiana e farà parte del gruppo azzurro a Euro2021.



E' stato lo stesso ct a rassicurare il centravanti del Torino in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. ​"Belotti non si è mai perso. Si è sempre fatto un mazzo così… Anche troppo. Ha avuto difficoltà il Toro, lui c’è sempre stato. Il Gallo e Immobile restano le certezze del nostro attacco".