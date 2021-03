Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, parla a Sky Sport nell'intervallo della partita con l'Inter: "Abbiamo bisogno di fare bene in entrambe le fasi. Cerchiamo di avere un baricentro basso e dobbiamo aiutare la difesa. Dobbiamo essere un gruppo compatto per poi ripartire".



SUL SECONDO TEMPO - "Dobbiamo cercare di recuperare qualche palla in più, ripartire e mantenere questa compattezza. Sarà un secondo tempo difficile come il primo".