Da quando è arrivato al Torino, Rolando Mandragora è immediatamente diventato un pilastro della squadra granata. Il centrocampista ha parlato della sua esperienza sotto la Mole in un'intervista rilasciata a Torino Channel.



"L'ambiente qui è caloroso. Mi piace molto come si vive la settimana, come si vive la partita. Come viviamo noi le cose all’interno. E’ un ambiente che mi piace, familiare e caldo, che può ambire a grandi palcoscenici”.



Poi su Juric: "Il mister è molto carismatico. Cura molto il dettaglio e cura tutti gli aspetti, è un allenatore a 360° e ci sta dando molto. Sta dimostrando quanto vale sia qui che al Verona. Noi continuiamo a seguirlo per fare in modo che i risultati siano sempre migliori”.