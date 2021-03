Tra i giocatori del Torino convocati in Nazionale da Roberto Mancini per le partite di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar, oltre ad Andrea Belotti e a Salvatore Sirigu, c'è anche Rolando Mandragora. Il centrocampista granata, che finora può vantare una sola presenza in Azzurro, spera di poter dare il proprio contributo nella partita di mercoledì contro la Lituania.



Mandragora si è guadagnato la maglia della nazionale grazie alle buone prestazioni proprie con il Torino: da gennaio in poi il suo rendimento è stato più che positivo.