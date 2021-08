Kostas Manolas è sempre più distante dal Torino. Il difensore greco, in uscita dal Napoli, era stato cercato dal direttore tecnico Davide Vagnati ma difficilmente la trattativa andrà a buon fine.



Manolas spera di poter tornare in Grecia per vestire la maglia dell'Olympiakos e non è attratto dall'ipotesi di vestire la casacca granata. C'è poi il problema dell'ingaggio: è superiore al tetto salariale della società granata e il Torino vorrebbe un contributo al pagamento da parte del Napoli.