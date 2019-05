Il possibile arrivo al Torino di Mario Rui sembra essere al momento molto complicata. La sconfitta per 4-1 subita dalla squadra di Walter Mazzarri contro l'Empoli ha aritmeticamente escluso il club granata dalla corsa all'Europa League e, senza coppe internazionali da giocare, difficilmente il terzino portoghese accetterà il trasferimento a una società impegnata solamente sul fronte nazionale.



Il Torino farà comunque un tentativo con il Napoli per aver il giocatore, ma il suo arrivo in granata sembra essere sempre meno probabile.