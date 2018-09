L'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Spal: "Domani giochiamo contro una squadra che è partita forte e che ha un allenatore che le ha permesso di fare un ottimo campionato l’anno scorso. Attualmente è prima in classifica, questo ci fa capire che sarà una partita difficile. Noi dovremo cercare di partire bene già dal prima minuto. Conta moltissimo l’aspetto mentale; domani servirà il salto di qualità. Timidezza? Probabilmente il blasone della Roma e dell’Inter ci ha spaventati, anche i giocatori più esperti sono stati un po’ timidi. In settimana abbiamo lavorato molto su questo aspetto, ho parlato individualmente con i giocatori e con i collaboratori per cercare di trovare una soluzione".



Sui singoli: "Zaza? Sono convinto che con il tempo e la volontà di tutti lo potremo fare rendere al massimo, anche insieme a Belotti. Aina? Mi ha sorpreso, per essere giovane ha una fortissima personalità. Avevo in mente di inserirlo gradualmente, ma si sta gia rendendo protagonista. Ci tengo infine a salutare e ringraziare Niang e Ljajic. Con loro, come per tutti, ho avuto un bellissimo rapporto professionale”.