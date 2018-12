Walter Mazzarri non ci sta. L'allenatore del Torino a Radio Rai ha protestato per un rigore non concesso ai granata: "Contatto Marlon-Zaza? Ci tengo a precisare che non ci lamentiamo ma guardiamo i fatti, per noi era rigore netto, non capiamo perché non sia andato a rivederlo l'arbitro. Non mi è piaciuta la mia squadra, sono stati bravi a pressarci, non abbiamo giocato come contro Juve e Milan. Avremmo comunque meritato di vincere, abbiamo avuto tante occasioni, ma se non chiudi la partita poi fai la sciocchezza di buttare via due punti. Se fossimo andati in vantaggio con il rigore non ci sarebbe stato nulla di strano, sono arrabbiato sia per i nostri errori sia per gli episodi arbitrali. Secondo me il rigore era abbastanza clamoroso, quando un difensore va diretto sulla gamba dopo che l'avversario l'ha stoppata secondo me è rigore. Il Sassuolo è una signora squadra che gioca in modo propositivo, si poteva andare in vantaggio più volte ma siamo finiti spesso in fuorigioco. Da un punto di vista dell'approccio adrenalinico loro ne hanno avuto di più, dobbiamo crescere in quanto a continuità e fare cose più da squadra".