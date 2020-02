Minuti di fuoco dopo il pesantissimo ko per 4-0 in casa del Lecce, per il Torino: il presidente Urbano Cairo e i suoi dirigenti stanno valutando il futuro dell'allenatore Walter Mazzarri. Il tecnico livornese è a rischio, e se dovesse essere esonerato i nomi che si fanno sono quelli di Moreno Longo, che conosce già l'ambiente avendo già allenato la Primavera, o di un altro ex come Gianni De Biasi.



LE PAROLE DI COMI - Il direttore generale del Torino, Antonio Comi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alimentando le voci sul possibile esonero di Mazzarri: "Queste sconfitte fanno male all'ambiente, ai ragazzi, alla società e credo sia giusto riflettere molto. Partite così sono inaccettabili. L'atteggiamento dei ragazzi non era quello che ci aspettavamo e ora è il momento di riflettere. A caldo non è mai bello parlarne. Rifletteremo all'interno e poi vedremo. Quando si fa una riflessione si fa a livello globale, c'è l'allenatore, ci sono i giocatori, c'è la società. Mazzarri? Ha avuto la febbre, dopo la partita non l'ho visto. Mi dispiace che non stava bene. Ma il problema è che è la seconda partita in 10 giorni che la squadra non reagisce".