L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri ha parlato così in conferenza stampa della vittoria per 1-0 ottenuta contro la Spal. Queste le parole raccolte da Toronews: “Prendiamoci i tre punti. Abbiamo iniziato benissimo, poi è venuto il diluvio e quando siamo rientrati, non eravamo gli stessi di prima. Poi ci siamo riscaldati ancora, non prendendo gol ed abbiamo disputato il secondo tempo in maniera corretto".



LA SPAL - "E’ stata una partita difficile, come ci aspettavamo, non è un caso che la Spal abbia sei punti. E’ una squadra che non aveva nulla da perdere, ha giocato senza troppi assilli. Noi avevamo tutto da perdere".



CHIUDERLA - "I ragazzi sono stati bravi ad andare in vantaggio. L’unico rammarico è che sul vantaggio di misura bisogna chiuderla, perché poi si rischia di compromettere la partita e buttare via tre punti che sono stati meritati”.