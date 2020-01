Koffi Djidji resterà al Torino, almeno fino al termine della stagione. Walter Mazzarri ha infatti bloccato la cessione del difensore ivoriano, che piace al Lecce: il tecnico granata in difesa perderà Kevin Bonifazi (sempre più vicino alla Spal) e per questo ha chiesto al presidente Urbano Cairo di non cedere anche il numero 30.



Dell'eventuale cessione di Djidji se ne parlerà quindi a fine stagione, nel frattempo l'ex giocatore del Nantes è tornato a essere uno dei titolari della formazione granata.