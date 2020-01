Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla così, a Dazn, dopo la sconfitta per 7-0 contro l'Atalanta: "Cosa non ha funzionato? Tutto. Voglio chiedere scusa per una prestazione indifendibile, sono venuto per rispetto nei vostri confronti. Andremo in ritiro, da subito, l'ho detto ai calciatori, poi decideremo di volta in volta. Basta, non voglio dire nient'altro. Oggi è tutto indifendibile, non è giustificabile una prestazione del genere. C'è solo da chiedere scusa".



DIMISSIONI... - Queste, invece, le sue parole a Sky Sport: "​Dovremo confrontarci e vederci, urgono delle riflessioni. Abbiamo toccato il fondo e penso che si può soltanto risalire. Io parlo per tutti, per me e per la società. Non so se verrà anche il capitano per le dovute scuse. Bisogna cercare soltanto di sterzare. Dimissioni? Io non lascio mai nelle difficoltà".