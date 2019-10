Il centrocampo del Torino nella partita di domani sera contro la Lazio sarà diverso rispetto a quello che si è visto nell'ultima gara di campionato contro il Cagliari. Walter Mazzarri all'Olimpico rilancerà infatti dal primo minuto Soualiho Meité, in panchina nelle ultime due gare.



Ma il francese potrebbe non essere l'unica novità rispetto a domenica: dal primo minuto potrebbe rivedersi anche Sasa Lukic, che è in ballottaggio per una maglia da titolare con Daniele Baselli.