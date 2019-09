In queste prime cinque giornate di campionato il Torino ha sempre subito almeno un gol e anche nei preliminari di Europa League la tenuta della retroguardia non è stata di molto migliore: sulle sei partite giocate, solamente in due (quelle di andata contro Debrecen e Shakhtyor Soligorsk) Sirigu è rimasto imbattuto.



Per ritrovare la solidità difensiva, Mazzarri contro il Parma si prepara a qualche cambiamento rispetto alla partita vinta per 2-1 contro il Milan: se Izzo e Bremer dovrebbero essere confermati, Lyanco dovrebbe invece lasciare il proprio a Djidji. Più difficilmente giocheranno Bonifazi o Nkoulou.