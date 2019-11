Il presidente del Torino Urbano Cairo ha confermato pubblicamente la propria fiducia nel tecnico Walter Mazzarri, che resterà alla guida della squadra indipendentemente da come andrà la partita contro il Genoa. E di questo può esserne felice Diego Laxalt.



In caso di esonero di Mazzarri, il sostituto sarebbe stato Rino Gattuso, tecnico che l'esterno uruguaiano ha avuto lo scorso anno al Milan dove però non ha trovato molto spazio. Il rapporto tra Laxalt e l'attuale allenatore del Torino, invece, è più che buono, tanto che il calciatore è arrivato in granata proprio per volontà di Mazzarri.