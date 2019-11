Alla vigilia di Torino-Inter, Walter Mazzarri ha presentato così la partita della sua squadra: “Se facciamo quello che sappiamo fare, se siamo al massimo, se siamo squadra vera possiamo fare male anche all'Inter, così come abbiamo fatto contro altre grandi squadre. I risultati spesso sono figli delle prestazioni, nelle ultime due gare si è rivisto molto della squadra dell'ultimo periodo dell'anno scorso. Siccome quelli che sono rimasti qui in questi quindici giorni mi aspetto una prestazioni come le ultime due e, sotto alcuni aspetti, anche qualcosa di meglio”.



Mazzarri ha poi parlato di Verdi e di Berenguer: "E' uno dei più in forma, lo ha dimostrato anche a Brescia. Le partite si giocano in 14 e a volte i tre che entrano possono essere più importanti, come lo è stato a Brescia. Domani è uno dei giocatori che potrebbe iniziare la partita o magari entrerà a partita in corso. Verdi deve pensare solo a giocare bene e ad aiutare la squadra, non al valore del suo cartellino. Questo nel calcio non serve. A Brescia nel primo tempo ha fatto bene, nella ripresa poi è calato e l'ho tolto".



Il tecnico ha poi parlato del suo rapporto con Antonio Conte: "Una volta, quando ero ancora alla Reggina, si diceva che gli allenatori che si agitavano tanto con in panchina non erano da grande squadra. Conte ha fatto una carriera straordinaria, si dice che sia un grande lavoratore. C'è un grande rispetto e stima reciproca ma quando siamo uno di fronte all'altro cerchiamo di fare il bene della propria squadra".



L'allenatore granata ha anche un passato sulla panchina dell'Inter (e in quell'occasione ha subito l'unico esonero della sua carriera). "Con l'Inter nessuna rivalsa - ha però specificato - quando lavoro in un club penso solamente al mio club. Adesso penso solo ad affrontare l'Inter che è una delle squadre più forti del nostro campionato, i numeri parlano chiaro".



Infine, Mazzarri ha parlato degli infortunati: "Millico non credo che sia un infortunio grave, anche Laxalt oggi correva quindi credo che potrebbe tornare presto. Quelli di Lyanco e Falque invece sono infortuni più gravi, il difensore credo che stia fuori qualche mese. Bonifazi invece è quello più vicino al recupero".