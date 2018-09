Alla vigilia di Atalanta-Torino, l'allenatore granata Walter Mazzarri ha così presentato la partita: “Voglio essere chiaro, dopo la partita con il Napoli c’è stata un’assunzione di responsabilità collettiva, e sottolineo collettiva, di quella gara. Ora pensiamo alla prossima partita, che giocheremo contro un’Atalanta per la quale parla il campo: a Milano abbiamo visto di cosa è stata capace, e affrontarla nel suo stadio sarà difficile. Ci sono tutte le difficoltà del caso, ma cercheremo di essere all’altezza della situazione".



Poi sull'Atalanta: "Gioca a memoria, hanno fatto bene in Europa, hanno attaccanti molto forti come Zapata e Gomez ma potrei citare molti altri. Se li lasciamo giocare, ci daranno trame di gioco interessanti: noi cercheremo di fare altrettanto, restando competitivi sotto ogni punto di vista"



Sulla formazione del Torino: "Qualche sorpresa è possibile, e lo dico già pensando anche al Chievo. Con tre partite ravvicinate, a inizio stagione, con il caldo, le energie nervose e fisiche sono tante. Purtroppo non ho avuto modo di verificare molto durante gli allenamenti, essendo già alla vigilia, ma capirò domattina parlando con i miei giocatori e con un mezzo allenamento che faremo, come gestire il turnover. Aina, Djidji, Bremer e Lukic in campo? È possibile. Magari in difesa dobbiamo procedere più con i piedi di piombo: è un ruolo molto delicato, e abbiamo dimostrato di fare grandi partite là dietro. Ma ogni minimo errore si paga. In generale, bisogna aspettare a far giocare gli ultimi arrivati e gli stranieri, il processo di adattamento è lungo. Ma sono ragazzi che hanno imparato in fretta, qualcuno in campo lo vedremo".