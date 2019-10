Il tecnico del Torino Walter Mazzarri presenta in conferenza stampa la trasferta di Udine: "A uno come me piace avere sempre tutti i giocatori sotto controllo, non è facile dopo la pausa per le nazionali perché sono tornati alla spicciolata. Non è un alibi, ma per il nostro cammino altalenante è un'incognita che avrei voluto evitare, sarebbe stato bello avere una settimana tipo. L'Udinese poi ha battuto Milan e Bologna ma perso due partite sul loro terreno: se non facciamo una partita intelligente, contro giocatori come Lasagna, De Paul, Okaka e gli altri andremo in difficoltà. Non possiamo andare lì all'arma bianca. Come si affrontano? Con intelligenza, equilibrio, rispetto. Vedere il pericolo ed evitare gli errori del pasato, sono stato chiaro su come interpretare la gara. Giudizio sull'inizio di stagione? Cerco sempre di fare meglio degli altri e di noi stessi, pur con tutte le difficoltà di un ripescaggio anticipato in Europa League. Ma non voglio cercare alibi, devo cercare di tirar fuori il 110% sempre dai miei giocatori. Abbiamo qualche punto in meno rispetto a quelli che avremmo meritato. Nuove situazioni? La forza dello scorso anno è stata l'organizzazione e la condizione fisica, ora ho dovuto cercare di tenere botta in alcune partite, quando non ci sono tutti i giocatori in forma può capitare. Abbiamo fatto delle prove, gli infortunati stanno crescendo di condizione e domani dopo aver parlato con tutti deciderò la formazione. Aumentare le sostituzioni come dice De Laurentiis? Lo dico dall'estate, ma non ho peso. Se si sono portate le panchine a 23 giocatori e le rose sono allargate, perché siamo rimasti sui tre cambi? Sono contento che un presidente abbia alzato la voce, ci tengo a perorare questa causa perché sarebbe un aiuto per noi allenatori. Io in panchina e Tudor no? Dispiace quando un allenatore viene squalificato, noi vogliamo essere capiti. Non aggiungo altro, se non che Tudor è una persona squisita. Ottimismo in spogliatoio? La miglior ricetta è pensare alla partita successiva e alla fine del campionato, che io chiamo Giro d'Italia, vedremo dove saremo. Ora la finalissima è l'Udinese. Chi parla tanto ottiene poco, le parole non sono per me. Gerarchie per chi gioca con Izzo e Nkoulou? na volta si giocava a uomo, ora il calcio è cambiato. Dipende cosa vuol fare un allenatore, i numeri lasciano il tempo che trovano. In fase difensiva ci sono adattamenti difensivi, con il Napoli difendevamo a quattro e attaccavamo a tre. I meccanismi sono fondamentali. La formazione tanto non ve la dico. La gerarchia è dettata da quello che è l'ultima partita e da ciò che mi fanno vedere in allenamento durante la settimana. I giocatori devono parlare poco e correre tanto. Iago Falque? È partito benissimo ed era titolarissimo, era quello che stava meglio di tutti. Poi ha avuto questo grave infortunio, ha dovuto ricominciare quando è iniziato il campionato e gli altri andavano a mille. Lo stimo tanto, ma tutti per giocare titolari devono stare benissimo. È uno di quelli che ho visto in crescita, è quasi pronto a giocare dall'inizio. Per ora è meglio che non giochi titolare, è l'unica cosa che vi posso anticipare. E poi con lui bisogna valutare se adottare un modulo ancora più offensivo. Berenguer ha subito una distorsione alla caviglia in partitella".