Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport della vittoria in rimonta sul Frosinone: "Dobbiamo giocare come la classifica dice, ossia giocando a calcio. Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e l'abbiamo ribaltata. Belotti? Meritava di fare il terzo gol. Stava giocando benissimo e non gli usciva il gol, ora ha cominciato a metterla dentro. Per me è da Nazionale".