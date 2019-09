Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo la sconfitta granata contro il Parma: "Noi facciamo sempre tutto da soli. Giocare un’ora in 10 condiziona la partita, ma abbiamo fatto delle ingenuità assurde, si regala tutto. Partita storta, stregata. Risultato immeritato sotto tutti i punti di vista. Eravamo venuti per metterla sul piano del gioco. Le gare a volte sono quasi scritte, succede di tutto. Il gol nel finale, Izzo sbaglia il rinvio, ci salta sopra. Eravamo stanchi, in 10 si stancherebbe chiunque. Il minimo era il pareggio, loro hanno creato due buone occasioni, in dieci abbiamo rischiato di andare in vantaggio con Izzo su una mischia. Si faceva girare la palla, si è fatto bene lo stesso considerando che eravamo in 10 contro 11. Baselli ha sbagliato a centrocampo sul primo gol, era appena iniziata, noi siamo così".