Walter Mazzarri furioso dopo il ko interno con il Napoli, il tecnico del Torino spiega a Sky Sport: "Non mi è piaciuto niente, la mia squadra non mi è piaciuta. Non siamo stati il Torino di Udine, eppure eravamo nel momento di maggiore crescita e stavamo cominciando a giocare come piace a me. Avrei dovuto fare 7 cambi già all'inizio. Domani parlerò con i ragazzi, ci parleremo in faccia, per capire il perché dopo questa crescita oggi siamo entrati in campo in questo modo. Non ci sono spiegazioni. Zaza? Non voglio parlare dei singoli perché forse ne salverei soltanto uno o due. Non abbiamo fatto quello che avevamo preparato, siamo andati più piano di una squadra che è più tecnica di noi e non si può pensare di fare così. Così non va bene. Non ci sono scuse: l'orario non è una scusa, perché ci siamo allenati due giorni alle 12:30; i dottori hanno curato preparazione e alimentazione; invece sembrava fossimo ancora a letto. Napoli? Sono forti, hanno i cambi, Ancelotti è un grande allenatore: contro la Stella Rossa sembrava stessero giocando alla Play Station, oggi erano assatanati. Insigne? Lorenzo è ormai un campione, l'ho fatto esordire quasi da bambino. Ora è un top, quando li svezzi e diventano campioni consacrati fa piacere rivederli".