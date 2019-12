Al termine della partita tra Hellas Verona e Torino, l'allenatore granata Walter Mazzarri ha così espresso tutta la propria rabbia a DAZN: “Partita difficile da spiegare. E’ stata una delle nostre migliori degli ultimi tre anni. Siamo stati impeccabili sino al 0-3. Il tre a zero ci ha fatto pensare che potevamo dilagare e poi ci siamo complicati la vita da soli. Degli arbitri parlate voi, io non dico niente. Il primo lasciamo stare per come è arrivato. Sugli altri non siamo riusciti a mantenere la linea difensiva. Di questa bellissima partita resta che se giochiamo così non regaleremo più punti a nessuno. Oggi si è fatto tutto: gioco, pressing palle gol. Il Verona non ci ha creato problemi nel primo tempo. Non prendere i tre punti oggi è una beffa. Oggi abbiamo regalato due punti per beneficenza, perché siamo vicini a Natale”.