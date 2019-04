Nel derby contro la Juventus, Walter Mazzarri dovrà fare i conti con un'assenza importante in difesa: quello dello squalificato Emiliano Moretti. Non potendo contare neanche sull'infortunato Koffi Djidji, la cui stagione è già terminata con qualche settimana di anticipo, l'allenatore del Torino ha due alternative tra cui scegliere per sostituire il numero 24.



La prima è quella di schierare Gleison Bremer, che finora ha giocato pochissimi minuti in questo campionato, la seconda quella di schierare al centro della difesa Lorenzo De Silvestri, un ruolo in cui il terzino destro ha già giocato in alcune occasioni nella sua carriera.