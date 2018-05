Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica del suo Torino contro la Spal: Alejandro Berenguer sarà a completa disposizione. L'esterno spagnolo è stato costretto a saltare le ultime due partite a causa di un problema muscolare, ora è tornato a completa disposizione del tecnico toscano.



Ad oggi sembra difficile che Berenguer possa essere comunque schierato nella formazione titolare contro la Spal, più probabile che porta dalla panchina e, eventualmente, entri in campo a partita in corso.