Al termine della sconfitta casalinga contro la Spal, il tecnico del Torino Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Una partita difficile, su un campo pesante. La Spal ci ha messo in difficoltà fisicamente, dopo il gol di Rincon abbiamo sbagliato tanto. E' difficile vedere una squadra in 10 che attacca tanto come ha fatto il Torino. Ho messo un altro attaccante, rischiando più del dovuto, ma ho sbagliato. E' un momento difficile, non sarà un buon Natale. Il campo pesante ha agevolato la squadra più fisica, non siamo stati fortunati. Primo gol? Eravamo in 10 per l'uscita di Ansaldi".