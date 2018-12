Walter, in conferenza stampa, ha presentato la partita di domani del suocontro il. "Il Sassuolo è una delle squadre che gioca meglio dell'intero campionato, ha degli ottimi valori - ha esordito l'allenatore granata - sarà una partita molto difficile, dovremmo affrontare al meglio la gara per fare un risultato positivo, ha dei valori importanti. Noi non avremo, Iagoinvece sta bene ma vedremo se giocherà dall'inizio, è appena rientrato da un infortunio e c'è poco dopo un'altra partita. Se tornatitolare? Vedremo, qualche cambiamento lo farò".Walter Mazzarri ha poi parlato di: "A Simone ho detto di stare tranquillo, perché quell'errore nel derby lo ha fatto per eccesso di generosità, in buona fede. Gli ho consigliato di non pensarci più, di stare tranquillo.Fisicamente l'ho visto bene, è uno dei candidati a poter giocare anche contro il Sassuolo. Nel derby ha giocato una buona partita, a parte quell'errore. Le stesse cose le ho dette anche a".E a proposito di Ichazo, Mazzarri ha aggiunto: "Entrare nel derby e fare quello che ha fatto, al di là del fallo da rigore, non era facile. Ha avuto quella palla sfortunata ma ha dato segnali molto positivi, è un ragazzo che si allena molto, spero che domani faccia bene".Mazzarri è poi tornato a parlare di: "Le sensazioni sono che migliori giorno dopo giorni, oggi ha provato ma Di Sarno che lo ha visto mi ha detto che non era il caso di convocarlo per il Sassuolo, l'obiettivo è quello di recuperarla per la prossima".Il tecnico granata non ha invece voluto commentare il "caso Sirigu" scoppiato in settimana: "La settimana di Soriano? Io guardo solo il campo, quello che vedo in campo. Da questo punto di vista il ragazzo si è comportato normalmente come sempre, se giocherà o no dipenderà poi delle scelte che faccio io".Mazzarri è tornato poi a parlare del Var: "La Var? Questo strumento deve essere utilizzato in tutte i possibili errori di un arbitro. Se c'è una spinta in area che l'arbitro non vede, anche perché nei calci d'angolo e in queste situazioni è difficile vedere tutto, bisogna usare la tecnologia. Io la vedo così, mi fa piacere che anche un grande arbitro come Casarin lo abbia detto".Infine, l'allenatore del Torino ha parlato anche del mercato invernale: "Mancano ancora tre partite importanti alla fine del girone d'andata, poi con la società di potrà parlare su cosa di potrà fare. Abbiamo visto anche nel mercato estivo con sempre quello che vogliamo fare è quello che possiamo fare. La rosa numericamente è ampia, purtroppo siamo anche un po' troppi per le competizioni che giochiamo. Al momento c'è qualche giocatore che non ha la possibilità di giocare perché siamo abbastanza".