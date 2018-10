E' già vigilia di campionato per il. Domani la squadra di Walteraffronterà il, il tecnico granata ha presentato così la partita: “La situazione del Frosinone farà sì che loro facciano la partita della vita, anche per il loro allenatore che credo stia facendo un ottimo lavoro. Ho visto la loro ultima partita e non meritavano di perdere, sono statoi sfortunati perché il portiere del Genoa ha fatto dei miracoli. Noi domani dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare, migliorare l'andamento nei novanta minuti, non ripetendo gli errori fatti in alcune partite, penso ai primi tempi con Inter, Napoli e Chievo. Se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo tenere un rendimento alto per tutta la partita. L'atteggiamento che vorrei sempre vedere è quello dell'ultima mezz'ora con il Chievo. Se giochiamo così sarà dura per il Frosinone fare la partita che vogliono fare”.Mazzarri ha poi parlato di“La stima che ho per Falque la sapete, a Udine se non fosse uscito per infortunio probabilmente un gol in più lo avremo fatto. Ora è tornato ma non vogliamo perderlo, per questo devo capire che autonomia ha. Con il Chievo ha fatto la sua parte nei dieci minuti che ha giocato, ma il Toro aveva già iniziato prima a tirare fuori le corna, già con l'ingresso di. Il ragazzo è entrato bene in partita.. Ma bisogna vedere come sta, se lo metto titolare magari riesce a fare solo sessanta minuti, non novanta. Se i giocatori arrivano con me il 6 di luglio, fanno tutto il ritiro, io so che minutaggio possono avere, cosa possono dare. Se un calciatore non sta bene fisicamente, sembra un altro giocatore, anche in altri club se un giocatore non sta bene, sta fuori. Se un giocatore so che lo deve cambiare per forza, allora non posso farlo giocare dall'inizio. Qualsiasi giocatore della nostra rosa se non sta bene fisicamente, se non ha i novanta minuti nelle gambe, può essere sostituito. Aspetto l'allenamento di domani per fare le scelte”.Mazzarri è tornato poi sulla partita contro il. “Quando nell'ambiente si da una partita per scontata sono preoccupato, perché non vorrei che entrasse nella testa di qualche giocatore. In serie A tutte le partite sono combattute, pochissimi sono state risolte prima. Domani vorrei vedere dalla squadra l'atteggiamento dell'ultima mezz'ora con il Chievo. Noi dobbiamo essere più motivati di loro”.Poi sulla sua squadra. “Il gruppo si è formato l'ultimo giorno prima del campionato. I giovani? Se non li metti in campo è difficile capire il vero valore, in queste ultime partite ho provato i ragazzi che ritenevo più affidabili e ho avuto riscontri importanti”.Mazzarri ha poi parlato degli infortunati. “penso ritorni dopo la sosta, conandremo con i piedi di piombo. Voglio cercare di evitare i cambi forzati durante le partite.è monitorato dai preparatori e dai dottori, siamo molto attenti a recuperarlo progressivamente. Spero possa essere un acquisto di gennaio”.Il tecnico granata ha poi parlato anche di Baselli: “Negli scorsi sei mesi ha fatto ottime gare, il ragazzo ha capito che in certi reparti siamo alla pari, che chi sta meglio gioco. Io sono convinto che quest'anno possa avere gli stimoli per tirare fuori qualcosa in più. Sono fiducioso”.Mazzarri ha poi parlato del Var. “La proposta di Cairo di dare agli allenatori la possibilità di chiamare il Var? Sarebbe utilissima, alla luce di quello che è successo nelle ultime partite sarei favorevole. Se c'è una svista da parte dell'arbitro che viene notata da chi è panchina sarebbe giusta che venisse fatta notare. Credo che il Var così potrebbe aiutare. A proposito di cambi nelle regole ho anche chiesto la quarta sostituzione alla federazione”.Infine, Mazzarri ha parlato anche della possibilità di cambiare modulo: “In ritiro dissi che avrei voluto una squadra capace di fare più moduli, con il Chievo abbiamo provato la difesa a quattro. Questa potrebbe essere anche una soluzione da adottare dal primo minuto in alcune partite”.