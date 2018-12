Domani sera il Torino sarà impegnato nel match di Coppa Italia contro il SudTirol. Il tecnico Walter Mazzarri, ai microfoni di Torino Channel ha così presentato la partita:

"La storia dice che si sottovalutano certi impegni, alcune squadre hanno sbagliato l’approccio e sono state eliminate. Io penso che i miei ragazzi domani entreranno in campo nella maniera giusta, altrimenti mi arrabbierò. Noi dobbiamo fare una partita all’altezza di quello che ci impongono i nostri valori. La partita servirà a men per avere delle indicazioni su quei ragazzi che finora non ho potuto vedere".



Mazzarri ha poi parlato della formazione che scenderà in campo domani: “Tra quelli che giocheranno domani ci sarà chi non ha mai giocato o chi ha giocato poco. Come ad esempio Bremer, lui domani giocherà di sicuro. Il capitano sarà Moretti, che giocherà anche lui. Per la rosa che abbiamo possiamo andare tanto avanti in questa competizione. Sarebbe delittuoso non provarci".