Il Torino ha da poco iniziato la propria preparazione estiva in vista della nuova stagione che inizierà ufficialmente il prossimo 25 luglio con l'andata del secondo turno preliminare di Europa League contro la vincente di Debrecen-Kukesi. Walter Mazzarri, ai microfoni di Torino Channel, ha così presentato il ritiro della sua squadra.



"Sono un esperto delle coppe ma è il primo anno che mi trovo a preparare una partita in solo tre settimane. E' la prima sfida, ecco il motivo del ritiro anticipato. Stiamo attenti a lavorare il giusto per non fare danni. Non è una preparazione normale che ho sempre fatto. Anche quando superai il turno con la Sampdoria avevo 5 settimane".



"Dovremo essere bravi a gestire l'autonomia che è di 70-75 minuti, se non lavoreremo molto. Non dobbiamo sbagliare, abbiamo uno staff e dei preparatori bravi per essere competitivi".



Poi, sempre sulla stagione: "​Sarà molto lunga e impegnativa. Un anno fa sul palco la gente voleva proclami. Io non sono da proclami. Io garantisco il lavoro. Poi abbiamo visto com’è andata. Facciamo stessa cosa per rispettare i valori del Toro e i tifosi".