Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato del delicato momento che sta attraversando la sua squadra. ​"Stiamo lavorando per uscire da questo vicolo cieco. Abbiamo fatto i preliminari di Europa League e li abbiamo pagati un po’. Nell’ultima costata avrei potuto recupera un po’ la condizione della squadra ma con troppi nazionali in giro per il mondo sarebbe stato difficile. Ci manca un po’ di brillantezza, ma torneremo”



Poi sul suo contratto in scadenza a fine stagione: "Ora ho bisogno di lavorare sul Toro, non di rinnovare. Con il presidente Cairo ho un rapporto sincero, ci sentiamo due o tre volte al giorno, ma ad orari impossibili, anche alle due di notte. Siamo impegnati, lui più di me. Quindi, pur volendo, non avremmo la disponibilità di tempo per entrare nei dettagli. Io non ho questa premura, siete voi che ne parlate”.



Mazzarri ha poi respinto le accuse di essere un difensivista: "Mediamente dedico due ore alla fase difensiva e quattro alla fase offensiva. E con me gli attaccanti hanno avuto spesso la stagione migliore della loro storia".