Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato in un'intervista a Tuttosport: "Derby con la Juve? Nell’ultimo ero convinto di non perdere. Abbiamo sfiorato il vantaggio, abbiamo giocato alla pari. Poi ci fu quel gol che gli regalammo verso la fine. Ma resta che abbiamo giocato ben diversamente rispetto ai derby precedenti. Diversi juventini mi hanno detto che non meritavamo la sconfitta, ma come minimo il pari", le parole del mister. Che adesso guarda con fiducia alla prossima stracittadina, nel mese di aprile. "Un passo avanti già si è fatto rispetto al passato. E poi è ovvio che io coltivi anche la speranza di vincere in futuro. Ma servirà anche un po’ di fortuna, non solo la bravura".