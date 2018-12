L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha analizzato il pari contro la Lazio a Radio Rai: "L'arbitro mi sembra che abbia arbitrato bene, magari ha voluto graziarli quando poteva esserci secondo giallo su Luiz Felipe. Oggi ho fatto anche i complimenti all'arbitro".



SUL MERCATO - "Col presidente, se ci fosse un'opportunità migliorativa, non credo che ci si tirerà indietro. C'è bisogno che capitino opportunità, se si deve prendere per far numero o per far contento chi sa chi allora non serve a niente".