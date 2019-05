Alla vigilia della partita contro la Lazio, valida per l'ultima giornata di campionato, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha presentato così la partita: "​La prestazione di Empoli non me la spiego ancora, ma intanto se vinciamo domani arriveremo settimi. Questo è uno dei pochi casi in cui la settima non farà l’Europa, noi intanto settimi ci vogliamo arrivare. Non mi piace perdere, quella contro l'Empoli è stata la peggior sconfitta dell'anno e ci siamo rimasti male, domani c’è un motivo in più per chiudere bene e far vedere che è stato un incidente di percorso. Ho saputo che lo stadio sarà pieno e mi ha fatto piacere dell’incremento che c’è stato. La squadra ha riportato entusiasmo, ma tanti ci hanno anche seguito in trasferta con calore".



L'unica speranza per il Torino di accedere all'Europa League, ora, è sperare nell'esclusione del Milan dalle coppe europee. "​Ci sentiamo ancora più il diritto di andare in Europa, ma io non gufo mai le altre, per quello insisto nel dire di fare una bella partita - ha dichiarato Mazzarri sulla questione - Se ci dovessero ripescare ce lo saremmo meritati. Arrivando settimi comunque saremmo andati in Europa fosse andata diversamente in Coppa Italia”.



Poi su Moretti che domani chiuderà la propria carriera da calciatore: "​Moretti non giocherà, mi ha chiesto lui per la settimana che ha passato. Per il resto sarà la miglior formazione possibile. Nel quarto d’ora in cui la squadra tornerà negli spogliatoi dopo il riscaldamento, Moretti sarà festeggiato. Se potrò entrerà a cinque dalla fine e il capitano gli darà la fascia, questo se la partita me lo consentirà”. Mazzarri ha parlato anche di Petrachi, il ds ormai pronto all'addio: "​Domani ringrazierò tutti, sulla questione Petrachi non voglio entrare nel merito, ma comunque il merito di quest’anno è anche suo e dello staff. A fine anno lui e il presidente decideranno”.



Infine, Mazzarri ha parlato della convocazione in Nazionale di Belotti che è stata annunciata dal ct Mancini: "Ho sempre rispettato le scelte del ct, però vorrei sottolineare che a parte i gol è molto migliorato tecnicamente, questo credo lo abbiano notato tutti. Si è sudata questa convocazione. Izzo è stato uno dei migliori difensori del campionato. Speravo ci fosse più occhio per Baselli, che è stato molto continuo, è un ragazzo che quest’anno lo avrebbe meritato”.