Alla vigilia di Genoa-Torino, il tecnico Walter Mazzarri presenta così la partita in conferenza stampa. ​“Come già detto altre volte, noi lavoriamo sulla prestazione. In questo senso stiamo lavorando da sempre, specie sui dettagli che hanno fatto sì che perdessimo delle partite, a volte facendo prestazioni buone, altre giocando meno bene. Si è lavorato su questi aspetti, spero che già qualcosa come prestazione e compattezza si veda ancora di più domani. In settimana si è lavorato bene, la squadra l'ho vista bene".



Il tecnico è poi tornato sulla partita contro l'Inter. "Alla squadra ho vedere la partita con l’Inter, ho fatto vedere le palle gol. Abbiamo avuto il 63% di possesso palla, davanti alla porta bisogna essere tranquilli e lucidi. Al momento prendiamo gol al primo errore, poi creiamo i presupposti ma non facciamo bene. C’è frenesia, non vengono i risultati e quindi subentra questa voglia di spaccare il mondo. Ma bisogna creare e poi far bene. Tirare da fuori area, per esempio, essere meno timorosi e più decisi. Si deve ripartire, quando dico che ultimamente ho visto qualcosa è che si deve resettare. Il difficile è quello quando l’anno prima vai bene e poi cambia qualcosa, bisogna cambiare la mentalità e poi stare anche più tranquilli. Non dobbiamo dimostrare niente”



Infine su Belotti: "Belotti l'ho convocato, farà però un test domani. Sinceramente non so se recupererà, proveremo fino a domani se siamo in grado di recuperarlo perché non si è mai allenato con i compagni”.