Alla vigilia di Torino-Sassuolo, l’allenatore granata Walter Mazzarri ha così presentato in conferenza stampa l’importantissima partita nella quale la sua squadra sarà impegnata.

"Il Sassuolo ha giocatori di alto livello come Sensi, Berardi, Boga. E' una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nelle ultime gare per portare dalla nostra parte la partita. Nel girone di ritorno, a parte con la Roma, abbiamo fatto sempre risultati importanti, noi nel nostro cervello dobbiamo pensare che domani avremo di fronte una grande. E' chiaro che loro avranno meno motivazioni ma proprio per questo potrebbero giocare più sereni, oltretutto sono molto bravi nelle ripartenze”.



Mazzarri ha poi parlato di Falque: ”Falque è convocato, probabilmente i novanta minuti non li ha. Vedremo se giocherà comunque dall'inizio per poi essere sostituito oppure se magari entrerà a partita in corsa, come è avvenuto anche a Frosinone quando ha fatto benissimo".



Poi sul calendario spezzatino nelle ultime giornate: ”Secondo me, per la regolarità totale del campionato, sarebbe giusto che le squadre che lottano per le stesse obiettivo giocassero tutte allo stesso orario".



Mazzarri ha poi parlato della lite avvenuta in settimana tra Sirigu e Rincon, che è stata ripresa con il telefonino da un tifoso: ”Il video della lite spiega perché non si possono fare gli allenamenti a porte aperte. A me piace che gli allenamenti si facciano come se fossero partite, con quella carica nervoso. Credo che questo possa fare bene. Conosco a uno a uno i miei giocatori e gruppo più unito di questo non c'è, so che questi episodi possono fare bene. In passato, in altre squadre, ce ne sono state anche di peggiori ma chi conosce il mondo del calcio sa che questo è normale". Il tecnico ha anche parlato dell’orario della partita di domani: ”Quinta partita alle 12.30? Noi ne abbiamo fatto più degli altri, spero che il prossimo anno ci sia più attenzione. Le partite delle 12.30 sono quelle che tutti vogliono evitare".



Sul campionato fatto fin qui dal Torino: ”E' vero che quest'anno si sono fatti tanti pareggi, ma se le perdi è peggio. Secondo me quest'anno abbiamo fatto tanto bene. All'andata facendo bene contro Milan e Juventus facemmo solo un punto, al ritorno ne abbiamo presi quattro. E se fossimo stati più tranquilli allo Stadium avremmo fatto il 2-0 e chiuso la partita. Poi a fine anno tireremo le somme".



L’allenatore ha poi parlato della sua crescita come allenatore: ”Un mio vecchio maestro che è Ulivieri mi diceva di fare attenzione che il calcio sembra sempre uguale ma non lo è, io mi aggiorno molto. Sia in Inghilterra che ora qua ho cambiato molto cose perché è cambiato il calcio. Faccio un esempio, ci sono dei collaboratori che per la prima volta qua a Torino mi hanno sentito dire di fare attenzione alle traiettorie del pallone. Ma anche a livello di gestione del gruppo bisogna tenersi aggiornati, se non i giocatori ti vedono come vecchio e non ti seguono".



Infine, Mazzarri ha spiegato in cosa deve migliorare il suo Torino: ”Noi dobbiamo migliorare a non cambiare atteggiamento, dobbiamo sempre essere propositivi. Nel derby all'intervallo ho detto ai ragazzi che eravamo 0-0 e bisogna fare gol per vincere. Noi in questo dobbiamo migliorare".