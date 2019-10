Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio contro il Napoli, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha dichiarato: "Non guardo la classifica di solito, ma ci mancano vari punti per colpa nostra. Abbiamo sbagliato alcune gare, potevamo avere 2-3 punti in più. Sappiamo quanto crea il Napoli, oggi abbiamo tenuto bene il campo ma sprecato le ripartenze. Meret ha fatto una grande parata su Ansaldi, il nostro secondo tempo è stato ottimo. Potevamo fare diversi gol, dovevamo essere più precisi. Con le big facciamo grandi gare, il Napoli oggi non ci ha messo in difficoltà".