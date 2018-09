Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio in trasferta a Udine: "Il gol annullato a Berenguer? La dirigenza parla di arbitri, io parlo solo di calcio. Abbiamo dominato in lungo e in largo, avremmo meritato di stravincere su un campo di patate. Potevamo fare 3-4 gol. Per come abbiamo giocato, meriteremmo 3-4 punti in più in classifica, abbiamo giocato sempre bene, tranne il primo tempo con l'Inter. Oggi abbiamo fatto quasi l'80% di possesso palla, poi avete visto Zaza con Belotti, quindi siete tutti contenti. Mi dispiace solo per Iago Falque. Con i ragazzi che sono con me dal 6 luglio si vedono determinati concetti, per quelli arrivati più tardi c'è bisogno di un po' di tempo per oliare certi meccanismi".