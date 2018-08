Walter Mazzarri, allenatore del Torino, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Che cosa è cambiato nel secondo tempo?



"Abbiamo fatto un brutto primo tempo anche per merito dell'Inter, ci rubavano palla e ci anticipavano anche fisicamente. Siamo partiti male in troppi: avevo detto di ripartire dal secondo tempo fatto contro la Roma, ma abbiamo buttato un tempo. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare come volevamo e come avevamo preparato la gara. Abbiamo fatto bene nella seconda frazione contro una gran squadra contro l'Inter".



Che cosa vi porta ad essere timidi all'inizio del match?



"Ci portiamo dietro un po' di timidezza dagli ultimi anni. Abbiamo cambiato molto, c'è qualche giovane. Non sapevo se Soriano avesse o meno i 90' nelle gambe. Meïté ha potenzialità enormi. Forse qualcuno era spaventato da questo ambiente. È stato anche merito dell'Inter, non ci davano un metro e raddoppiavano sempre. Hanno speso tanto, forse hanno pagato questo".



Pian piano prendete le misure. Serve più classe per fare la differenza?



"Sì, è vero. La qualità fa sempre bene, ma nel calcio ci vuole tutto. Ljajic è entrato sul 2-1, quando l'inerzia della gara era cambiata. La qualità c'è, bisogna metterla a disposizione della squadra. Non è questione di Ljajic o meno. Avevo Zaza in panchina che è arrivato da poco. Se vogliamo imporre gioco a squadre come l'Inter bisogna pressare, uscire sul portatore. Le squadre tecniche le avete viste, il calcio sta cambiando".



Serve un attaccante più tecnico accanto a Belotti?



"Anche in nazionale o gioca Zaza o gioca Belotti. Zaza è arrivato da pochissimo, avevo fatto un mese e mezzo di ritiro con determinati meccanismi. Oggi ho alzato Soriano e lui ha fatto il trequartista di destra, abbiamo alzato il baricentro. Gli altri conoscono i meccanismi, ora devo capire se Zaza è capace a fare dei movimenti accanto a Belotti. Devo cambiare tanto per farli giocare insieme".