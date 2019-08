Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo l'eliminazione dall'Europa League contro il Wolverhampton: "Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo non abbiamo fatto il gol quando potevamo farlo, i numeri dicono che abbiamo avuto una supremazia in casa loro. Purtroppo il calcio è questo, un episodio fa cambiare l'andamento della gara. Siamo sempre stati li, Meité ha avuto un rigore in movimento, poi abbiamo avuto altre occasioni, si poteva andare ai supplementari. Il risultato dell'andata ci ha un po' condizionati, eravamo ansiosi di riuscire a fare un gol subito e l'abbiamo pagato un po'. E' una gara che ci aiuta a crescere, su un campo in cui non vince nessuno da gennaio".



SUL DIVARIO - "Loro hanno una grandissima qualità, appena sbagli ti puniscono. Dal punto di vista della prestazione comunque non si è vista tutta questa differenza, abbiamo giocato meglio. Sono sei partite che ci aiuteranno a crescere, abbiamo giocatori giovani che hanno fatto un'esperienza importante per il futuro. Atalanta eliminata l'anno scorso? Hanno giocato anche con una squadra inferiore a questa, poi abbiamo visto cosa sono riusciti a fare. Contro i bergamaschi saremo un po' stanchi, ma questa esperienza ci può dare qualcosa di più per il campionato".